Roma, nasconde la cocaina nella mascherina: arrestato

Roma – La mascherina protettiva impiegata come nascondiglio per la cocaina. Questo lo stratagemma usato da un 51enne per trasportare la sostanza stupefacente. La Polizia di Stato ha arrestato l’uomo per detenzione ai fini di spaccio.

Durante un servizio mirato gli agenti del commissariato Celio, diretto da Maria Sironi, hanno fermato l’uomo a bordo della sua autovettura. Notando che aveva la mascherina protettiva non indossata ma portata all’altezza del collo, lo hanno invitato a calzarla correttamente: da questa sono caduti due involucri in cellophane contenenti cocaina.

Nel corso degli accertamenti gli agenti hanno trovato ulteriori 11 grammi di cocaina nascosta all’interno dell’autoveicolo, e la somma di 155 euro in contanti. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

