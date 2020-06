Scontro tra auto e moto, paura a Torvaianica

Pomezia – Attimi di paura a Torvaianica nel primo pomeriggio di oggi 14 giugno. Un centauro è stato travolto a un incrocio da un’automobile in via Lago Maggiore, altezza lungomare delle Sirene. Nell’impatto l’uomo alla guida della moto è finito sul parabrezza dell’auto, per poi cadere a terra.

Ancora non sono chiare le dinamiche del sinistro. Il centauro ha riportato diverse fratture ed è stato trasportato alla Clinica Sant’Anna di Pomezia in codice giallo. Sul luogo è intervenuto il personale sanitario del 118 con l’ambulanza.

Notizia in aggiornamento