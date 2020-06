Ztl nel centro storico di Tarquinia, insorge l’opposizione: “Un danno per i commercianti”

Tarquinia – “Nei giorni scorsi si è aperto un confronto al quale sono state invitate tutte le forze di minoranza. Da questo incontro è scaturito un pensiero comune: l’inopportunità delle modifiche apportate in questo periodo alla viabilità, che hanno creato numerosi problemi a tutti i cittadini tarquiniesi, dai commercianti ai residenti”. È quanto si legge in una nota stampa congiunta del Pd – Circolo “Domenico Emanuelli” di Tarquinia, Movimento Civico per Tarquinia, Movimento 5 Stelle – Tarquinia. e dei consiglieri Andrea Andreani, Sandro Celli, Enrico Leoni, Maurizio Sandro Conversini, Gianni Moscherini.

“In data 11/06/2020 abbiamo protocollato una domanda con la richiesta di convocazione di un consiglio comunale straordinario (che secondo la normativa vigente dovrà essere convocato entro 20 giorni dalla richiesta) con il quale intendiamo chiedere l’abrogazione di tutte le ordinanze che hanno contribuito a realizzare, di fatto, una ZTL all’interno del centro storico“.

“Crediamo fermamente che i cambiamenti apportati – conclude la minoranza – abbiano danneggiato e continuino a danneggiare cittadini ed attività commerciali, nel delicatissimo periodo di ripresa post-emergenziale. È per questo che vogliamo venga ripristinata la viabilità precedente e si rimandino discussioni ed ‘esperimenti’ a periodi più idonei e soprattutto in una condizione differente”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Tarquinia