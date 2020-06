“AFiumicino”, il progetto del Faro online per far ripartire l’economia dopo la crisi coronavirus

Fiumicino – Siamo in un momento difficilissimo. Ma ne usciremo. E proprio nel momento in cui bisogna ripartire, noi vogliamo, dobbiamo dare un messaggio positivo, di speranza, attivo. Una scossa, per non abbattersi e pensare al futuro. Dobbiamo far decollare velocemente l’economia cittadina. Sarà importantissimo intercettare la domanda, farsi trovare, usare i social per proporsi.

Il Faro on line ha pensato proprio a questo, agli imprenditori del turismo, ai negozianti, a chi fa attività in proprio. Abbiamo creato un portale che si chiama “AFiumicino” (www.afiumicino.it), preparato per contenere tutte le attività commerciali di qualunque tipo, fatto apposta per intercettare chiunque chieda ai motori di ricerca qualcosa che si trovi “a Fiumicino”, appunto.

Interconnessione Google/Facebook/Il Faro on line

L’idea – permettetecelo – è tanto semplice quanto geniale: interconnettere Facebook, Google e Il Faro on line, o qualunque altro social, in modo da mettere il turbo a qualsiasi annuncio, post o articolo, che riguardi le aziende di Fiumicino, siano esse grandi alberghi o singoli negozietti.

Il sistema creato dal Faro permette agli imprenditori di lavorare normalmente su facebook (o su instagram o anche su linkedin), trasformando i post in articoli visibili da Google, in modo da indicizzare qualunque offerta, iniziativa, progetto sia veicolato. Non solo, a fare da ulteriore supporto c’è Il Faro on line, che con i suoi strumenti (oltre 2 milioni di pagine viste al mese e oltre 25.000 persone collegate costantemente coi i social), accelera ulteriormente.

“A Fiumicino” sarà dunque una sorta di vetrina permanente, ultraindicizzata, con ampie possibilità di interazione: prenotazioni direttamente on line, contatto diretto cliente/venditore, interazione automatica con la propria pagina facebook, ecc.

Per gli utenti sarà facilissimo trovare l’attività che cercano: bar, ristoranti, palestre, alberghi, ma anche chi produce torte in proprio, chi fa la manicure, chi le feste per bambini, ecc.

Le offerte “last minute”

Non solo, ma ci sarà uno spazio specifico per il “last minute”, occasioni che le aziende di Fiumicino posteranno per la giornata: offertissime per cene, locali, attività commerciali, barbieri, parrucchieri ecc. da cogliere al volo.

IL TUTTO COMPLETAMENTE GRATIS fino ad agosto 2020. Poi chi vorrà restare senza pagare niente, potrà farlo, avendo il proprio spazio vetrina non interattivo, mentre chi deciderà di restare attivo con tutti i servizi – perché lo ha testato e lo giudica un servizio utile – deciderà come aderire e pagare una quota di partecipazione al progetto: 300, 600 o 900 euro all’anno- per i profili più alti pagabili anche in maniera frazionata – a seconda delle opzioni scelte.

Come posso far apparire gratis la mia azienda?

Collegandoti con https://www.afiumicino.it E seguire le istruzioni per iscriverti, che trovi sul portale.

Appena finito l’effetto-coronavirus c’è bisogno di “spingere” almeno per un paio di mesi, e questo Il Faro on line lo offre gratuitamente a tutti, senza alcuna esclusione o clausola accessoria.

“Afiumicino” è un servizio che nasce per valorizzare le attività del nostro territorio, ed in un momento di crisi è il nostro contributo per far ripartire l’economia.

E’ ovviamente in preparazione anche una App collegata, che sarà pronta per settembre. Nel frattempo conviene iscriversi: è gratis, si possono provare tutti i servizi, si può approfittare per indicizzare la propria azienda e far interagire le pagine social.

Non ci sono controindicazioni. Passato il periodo di prova, chi non vorrà approfittare della possibilità proposta da “A Fiumicino”, potrà restare gratis sul portale con la propria scheda aziendale, senza ovviamente alcun servizio connesso. Altrimenti potrà scegliere tra i piani offerti.

Il Faro on line c’è, e insieme possiamo ripartire. Per adesso solo… A Fiumicino, ma stiamo già preparando la piattaforma su altre città.

COSA PROPONE “A FIUMICINO”

afiumicino.it (iniziativa commerciale de ilfaroonline.it) non è un semplice portale dove le aziende possono inserire esclusivamente i dettagli della propria attività, il portale è un vero e proprio programma con il quale chiunque è facilitato al raggiungimento dei suoi potenziali clienti e non solo, anche alla loro gestione, ogni utente business infatti avrà a disposizione un pannello di controllo dove potrà:

Inserire annunci, prodotti ed eventi

Vendere biglietti o prodotti

Un vero e proprio sistema di prenotazione

Gestire i propri appuntamenti

Gestire i pagamenti

afiumicino.it oltre a fornire questi servizi è un portale innovativo che può adattarsi a qualsiasi esigenza ogni sistema infatti è personalizzabile a 360 gradi. Ogni iniziativa che la tua attività promuoverà sui propri Social verrà automaticamente pubblicata su afiumicino.it così che possa comparire nei motori di ricerca come Google.

• Un parrucchiere, un estetista, un ristorante, uno studio medico o dentistico potranno gestire

le proprie prenotazioni/appuntamenti o vendere prodotti e servizi;

• Un hotel potrà inserire le proprie camere e gestire le proprie prenotazioni;

• Una pasticceria, pizzeria, paninoteca, ristorante potrà creare un sistema di prenotazioni e un servizio di asporto o vendita prodotti/portate/alimenti/menù in maniera semplice ed intuitiva con la possibilità anche di prepagamenti;

• Qualsiasi tipo di negozio potrà vendere i propri prodotti online;

• Un’agenzia immobiliare potrà inserire i propri annunci e verificare le modalità di ricerca così da intercettare le richieste;

• Un’associazione potrà promuovere i propri eventi, incontri e attività;

IMPORTANTE: Tutti potranno visionare in qualsiasi momento le statistiche della propria attività (visualizzazioni, utenti che l’hanno visualizzata e cosa hanno cercato e come…)