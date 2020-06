Carambola sulla Pontina, ferita una persona: traffico in tilt

Pomezia – Incidente tra Castel Romano e Pomezia, sulla Pontina. Quattro automobili sono rimaste coinvolte nel sinistro, avvenuto al km 23,900, e uno degli occupanti risulta ferito. Il tamponamento ha causato lunghe code e traffico in direzione Terracina.

Il traffico resterà provvisoriamente deviato in corsia di sorpasso fino alla rimozione delle vetture incidentate e alla pulizia del piano viabile. Presenti sul posto il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

