Centri estivi a Latina, cosa cambia con l’ultima ordinanza della Regione Lazio

Latina – Centri estivi, si cambia: sabato pomeriggio è stata emessa un’ulteriore ordinanza da parte del Presidente della Regione Lazio (n. Z00047) che consente l’apertura di tutte le opportunità organizzate di socialità e gioco, a carattere diurno, per bambini e adolescenti.

Entro 3 giorni dall’avvio dell’attività, l’ente gestore è tenuto a inviare comunicazione al Comune/Municipio e all’Asl di riferimento, informando dell’apertura delle attività utilizzando il modello A delle Linee Guida allegate all’ordinanza (a pag. 57).

“Un’ulteriore norma – spiega l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Latina, Gianmarco Proietti – che cerca di rimettere ordine nella complessa procedura di autorizzazione regolarizzata dalla legge regionale”.

A seguito della nuova ordinanza, il Comune di Latina, nell’ottica di agevolare la procedura di apertura dei servizi rivolti ai bambini rimanendo nell’ambito della norma, redigerà un nuovo avviso in linea con l’ordinanza regionale.

“Vogliamo ripartire – conclude Proietti – e trovare tutte le possibilità corrette per agevolare la possibilità di apertura di attività per i bambini. Ringraziamo l’amministrazione Regionale per essere intervenuta nella direzione della semplificazione”.