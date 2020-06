Civitavecchia – Mattinata di paura sull’Aurelia, dove i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono intervenuti presso sulla strada statale, in direzione Grosseto, sulla rampa di immissione alla bretella (direzione Grosseto).

Un autoarticolato cisterna, carico di residui di prodotti industriali non pericolosi, è uscito fuori strada ribaltandosi sulla fiancata. Il conducente, un uomo sulla cinquantina, di nazionalità italiana, è stato trasportato in elisoccorso presso un ospedale della Capitale. I pompieri sono tuttora sul posto, per garantire la sicurezza del sito, poiché vi è anche una fuoriuscita di gasolio dal serbatoio. Non vi è stato alcun svernamento di sostanza in ambiente.

Foto 2 di 2



In aggiornamento…

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia