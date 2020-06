I sorrisi (e i soldini) dei bambini per dire grazie alla Protezione Civile

“Un gesto meraviglioso che ci ha emozionato“. Così Alfredo Diorio, Presidente della Protezione Civile di Fiumimicino, descrive la donazione effettuata dagli alunni della II^ elementare della Scuola San Vincenzo Pallotti di Ostia. Un contributo solidale fatto proprio dai più piccoli.

Gli alunni hanno deciso di mettere insieme i propri risparmi per ringraziare la Protezione Civile, arrivando a raccogliere un totale di 120 euro. Una cifra simbolica che unita ad un disegno fatto dai piccoli scolari, assume un valore inestimabile.

La Protezione Civile del Comune di Fiumicino, Associazione Nuovo Domani, è sempre in prima linea per affrontare l’emergenza Covid-19, ma nel periodo di crisi che stiamo attraversando, servono più che mai gesti di solidarità come questo, fatti di sorrisi e spontaneità: “un barlume di speranza in una situazione ancora difficile da sostenere”, afferma Diorio.

“Siamo comossi e vi ringraziamo di cuore – è il sincero ringraziamento dell’Associazione Nuovo Domani -. Il vostro disegno sarà esposto nella nostra bacheca”

(Il Faro online)