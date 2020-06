Make-up Collection by Chanel per la primavera-estate 2020

La collezione make-up primavera-estate 2020 di Chanel (leggi qui), propone dei prodotti le cui tonalità neutre sono ispirate ai colori del deserto come il color sabbia, il rosa pesca, il marrone freddo ed il color malva (leggi qui). Scopriamola insieme.

Gli illuminanti viso

L’ Éclat du Désert (55 euro) è una polvere illuminante dai riflessi beige-rosati satinati universale, ed è caratterizzata da una superficie liscia e arrotondata che riproduce una duna in rilievo. Questo prodotto è perfetto per essere applicato sia sulla pelle nuda che sul viso truccato per enfatizzare i punti strategici del volto come la parte alta degli zigomi, il dorso del naso e l’arco di Cupido.

Il Baume Essentiel (42 euro) è uno stick luminoso multiuso da picchiettare sul viso per creare un gioco di riflessi che scolpisce il volto e sublima il look. Alle due tonalità pre-esistenti, la Transparent che dona un effetto specchiato e la Sculpting dal risultato madreperlato, è stata inserita la tonalità Golden Light che è un color bronzo chiaro.

I prodotti per il trucco degli occhi

Per quanto riguarda le palette occhi Les 4 Ombres (54 euro) composte da uno specchio, due applicatori doppi e 4 ombretti, le nuove proposte sono la n.354 Warm Memories avente le tonalità del rosa e del malva con finish diversi come l’opaco, il satinato, l’iridescente ed il metallizzato; e la n.352 Elemental composta da tonalità opache come il rosa carne ed il marrone.

L’ Ombre Première Laque (32 euro) è un ombretto liquido a lunga tenuta (fino ad 8 ore) che si può applicare sia con le dita che con il pennello. Alle 4 tonalità dai finish metallizzati già esistenti ovvero la n.22 Rayon che è un beige avorio, la n.24 Rising sun in edizione limitata che è un color albicocca tenue, la n.28 Desert Wind che è un grigio-malva caldo e la n.22 Vastness che è un marrone-malva, è stata aggiunta la n.26 Quartz Rose che è un rosa-malva che regala un effetto “seconda pelle” modulabile.

Gli Stylo Ombre et Contour (31 euro) sono dei prodotti ibridi a metà tra un ombretto, un eyeliner ed un kajal dalla consistenza cremosa e a lunga tenuta. Le tonalità proposte sono la n.36 Contour Mauve che è un rosa malva, e la n.34 Contour Brun che è un color marrone bruciato.

I rossetti

Nella collezione sono stati inseriti due nuovi rossetti stick: il Rouge Allure Velvet Extreme (35 euro) nel n.132 Endless che è un color rosa intenso, dal finish opaco e dall’ effetto “seconda pelle”, che pur essendo a lunga tenuta lascia le labbra morbide ed idratate; ed il Rouge Allure (35 euro) n.191 Rouge Brulant che è un color rosa pesca satinato e pigmentato sin dalla prima stesura.

Gli smalti

Le Vernis (26 euro) sono degli smalti a lunga tenuta ed ultra-resistenti, dai colori vibranti e dall’ effetto lacca. I colori proposti sono il n.739 Mirage che è un color lilla ed il n.735 Daydream che è un rosa carne.

(Il Faro Online)