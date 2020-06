Mascherine per gli over 65, nuovi punti di consegna a Pomezia e Torvaianica

Pomezia – Prosegue la consegna delle mascherine ai cittadini over 65. Per i residenti di Pomezia centro e Torvaianica centro che non l’avessero già ritirate, è possibile recarsi:

– lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 giugno a Torvaianica in piazza Ungheria presso la sala parrocchiale dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

– giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 giugno a Pomezia in piazza Indipendenza presso la Torre civica dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

“In questi mesi sono state consegnate oltre 10.000 mascherine ai concittadini con più di 65 anni – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Voglio ringraziare il personale della Protezione civile e gli agenti della Polizia Locale che sono quotidianamente al lavoro al fianco del Comune per supportare la cittadinanza in questo periodo di difficoltà”.

