Ostia – Da oggi diminuirà l’attesa fuori dagli uffici postali del X Municipio, che stanno pian piano ripristinando gli orari pre-Covid, in ciascuna delle 13 sedi dislocate nell’ampio territorio.

Il via a procedere con l’orario lungo è stato dato oggi agli uffici postali di Ostia Antica (via dei Romagnoli 767) e di Dragona (Via Antonio Criminali), che tornano a garantire l’orario continuato fino alle ore 19.05 (dal lunedì al venerdì) mentre di sabato il servizio durerà fino alle 12.35. Sono già aperte, con modalità “doppio turno”, anche le sedi di Acilia 1 (Piazza san Leonardo da Porto Maurizio), Casalpalocco (Via di Casalpalocco), e ad Ostia, la sede di Lido Centro (a Piazzale della Posta), Roma 142 (in Via del Sommergibile) e la sede Roma 143 (in Via Capo Spartivento).

Poter riprende a ricevere il pubblico con orari prolungati, significa evitare agli utenti lunghe e massacranti file sul marciapiede o, addirittura, a bordo strada, spesso in condizioni di pericolo fisico o di inevitabile assembramento.

L’ingresso negli uffici postali sarà comunque regolamentato nel rispetto delle disposizioni di tutela anti Covid. Gli utenti dovranno infatti esssere provvisti di dispositivi di protezione personale, e potranno entrare per l’accesso agli sportelli, solo all’uscita dei clienti precedenti, tenendo la distanza di almeno un metro, in attesa all’esterno degli uffici quando necessario e nelle sale aperte al pubblico.

Ulteriori informazioni sulle aperture e sulle disponibilità orarie degli uffici postali sono reperibili sul sito internet www.poste.it.

