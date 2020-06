Mercato di Ardea, l’ira degli ambulanti: a Piazza del Patio ci saranno solo 30 banchi

Ardea – Gli ambulanti del mercato settimanale di Tor San Lorenzo sono sul piede di guerra contro le nuove assegnazioni dei posti nella piazza Patio di Nuova California. Secondo i commercianti il nuovo sistema di assegnazione dei posti del mercato non sarebbe equo. I venditori potrebbero infatti non essere inclusi nella graduatoria di assegnazione dei banchi.

“La graduatoria si deve fare prendendo i verbali dei Vigili – dichiara a ilfaroonline.it un ambulante – che passano ogni lunedì a riscuotere la tassa, dovrebbero fare una lista delle presenze e assegnare i posti. Oggi siamo una quarantina e solo da pochi giorni si parla dell’assegnazione dei posti nella nuova area. Colleghi che mancano da mesi ed oggi si potrebbero vedere assegnato un posto a scapito di chi è stato sempre presente“.

“Non è giusto – prosegue un altro venditore – e questo modo di fare può provocare ingiustizie e malumori. Ci sentiamo ignorati dagli uffici comunali. Alcuni di noi vedono questo come una mancanza di rispetto nei nostri confronti. Il mercato ha avuto fino a 130 banchi ma in quest’ultimi tempi siamo scesi ad una ventina ed oggi siamo ritornati a quaranta e nei giorni a venire il numero dei commercianti potrebbe aumentare”.

Le bancarelle che dovrebbero spostarsi tra pochi giorni sono solo una trentina, già disegnate sulla carta e posizionate a piazza del Patio, area di dimensioni contenute, mentre i commercianti dei restanti banchi navigano nell’incertezza, in un periodo di crisi economica già avviato.

C’è anche chi tenta di trovare soluzioni concrete in consiglio comunale per quanto riguarda le zone mercatali: gli esponenti di “Cambiamo” avevano proposto un’area molto vasta dove poter svolgere il mercato e trovare posto per tutti i banchi, ovvero quella di Largo dei Germani a Tor San Lorenzo, un terreno in convenzione tra il Comune e la cooperativa che costruì i palazzi intorno all’area, ma al momento l’idea proposta da “Cambiamo” resta nel cassetto mentre i banchi si sposteranno a piazza del Patio.

