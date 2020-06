Meteo: Instabilità su molte regioni, nubifragi e temporali anche forti

SITUAZIONE – Una blanda circolazione di bassa pressione originatasi dalla più estesa depressione presente sull’Atlantico e in transito da domenica sul Nord Italia, scorrerà lunedì sull’Adriatico dirigendosi verso i paesi della ex Jugoslavia e sarà responsabile di una certa instabilità su Triveneto e regioni centro-meridionali, specie del versante adriatico. Qui sono attesi nuovi acquazzoni o temporali che culmineranno nelle ore pomeridiane, risultando localmente forti soprattutto sulle zone interne appenniniche. Andrà meglio al Nordovest, sulle isole maggiori e su gran parte delle coste tirreniche che beneficeranno di un rimonta, seppur timida, di un campo di alta pressione sul Mediterraneo centrale. Vediamo i dettagli previsionali:

Meteo Lunedì 15 Giugno

Al Nord ampie schiarite al Nordovest, anche nel nel corso del pomeriggio sarà possibile qualche isolato focolaio temporalesco a ridosso delle Alpi occidentali. Maggior variabilità su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna con qualche piovasco già al mattino su Dolomiti, Friuli VG e Appennini Emiliano; nel pomeriggio maggiore instabilità con acquazzoni e temporali su Prealpi lombardo-venete, Friuli e Appennino, localmente forti e in sconfinamento entro sera a gran parte delle pianure orientali e delle coste adriatiche.

Al Centro ampie schiarite su Sardegna e coste tirreniche, maggior variabilità su zone interne e adriatiche con qualche piovasco già al mattino. In giornata instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su zone interne in genere e regioni adriatiche, localmente forti e in sconfinamento alle coste tra basse Marche e Abruzzo, localmente anche sulle coste del basso Lazio.

Al Sud iniziali schiarite, anche ampie su Sicilia, ioniche e Salento. Dal pomeriggio instabilità in aumento su zone interne e adriatiche con acquazzoni e temporali localmente forti tra Molise, Daunia e Appennino Campano, in locale sconfinamento alla costa adriatica della Puglia. Temperature in aumento al Nord e sulle tirreniche, in calo al Sud e sulle centrali adriatiche.

Meteo Martedì, 16 giugno

Nord – Schiarite alternate ad annuvolamenti, con sviluppo di rovesci e temporali a ridosso dei rilievi in frequente sconfinamento alla Val Padana. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 28. Centro – Molte nubi sulle Adriatiche con piogge e temporali tra Marche, Abruzzo e Appennino. Più sole sulle coste tirreniche. Temperature stabili. massime tra 23 e 28 . Sud – Instabile su Adriatico e Appennino con temporali in attenuazione serale. Più sole su Tirreniche e Sicilia. Temperature in calo, massime tra 22 e 26.

Meteo del Lazio

Insistono umide e instabili correnti in quota responsabili di instabilità pomeridiana sui rilievi toscani, Umbria e Lazio interno. La fenomenologia prevalente sarà quella dell’acquazzone o del moderato temporale; più sole lungo le coste salvo per l’aumento di nubi alte dal tardo pomeriggio ad opera dei cumulonembi delle aree interne in disfacimento. Temperature in aumento. Venti a regime di brezza lungo le coste, deboli settentrionali nelle interne. Mare mosso.

Martedì giornata molto simile, ma con fenomeni diurni che potranno estendersi anche alle pianure interne toscane. Poche novità anche per mercoledì. Temperature in rialzo, massime comunque contenuto al di sotto dei 30°C con clima molto gradevole. Anche il proseguo della settimana vedrà un’alta pressione debole facilmente condizionabile da blande anse cicloniche, causa di instabilità, soprattutto sulle zone interne e alta Toscana. L’estate non decolla.