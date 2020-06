Minturno, malore in strada: operatrice della Rsa salva la vita a un anziano

Minturno – Mai come in questo periodo abbiamo bisogno di buone notizie, di storie che ci raccontino che con la professionalità e la tempestività possiamo ancora fare la differenza.

È in quest’ottica che si inserisce la storia di un’operatrice sanitaria della Residenza sanitaria assistenziale “Poggio Ducale” di Minturno, che con il suo occhio attento è riuscita a capire immediatamente la situazione e a salvare la vita a un anziano.

Ma che cosa è successo esattamente? Ebbene, sabato mattina, un anziano di Formia si era recato presso la Rsa per far visita a un suo congiunto. Una visita come quella degli ultimi mesi, dove gli ospiti incontrano i parenti all’esterno, per via delle precauzioni adottate dai vertici della struttura per l’emergenza Covid.

L’anziano, dopo aver parcheggiato la sua auto, è sceso dall’abitacolo, crollando immediatamente a terra, colto da un infarto con un conseguente arresto cardiaco. Fortunatamente, una delle operatrici della Rsa si è accorta immediatamente del suo malore e ha subito dato l’allarme.

Tempestivamente sono intervenuti gli infermieri in servizio, che si sono resi conti che l’uomo non aveva più polso, per via dell’arresto cardiaco in corso. Rapidamente sono partite le manovre di rianimazione, mentre gli altri dipendenti in servizio cercavano di recuperare il defibrillatore e, contemporaneamente, di avvertire il personale del 118.

La rianimazione ha funzionato, anzi, a dirla tutta, è stata proprio determinante, al punto che il cuore dell’anziano ha ripreso a battere. Poi, una volta giunti gli operatori del 118, l’anziano è stato trasferito presso il “Dono Svizzero” di Formia, dove è stato sottoposto a tutte le cure del caso.

Una storia a lieto fine che, ancora una volta, ci racconta quanto sia importante lavorare in sinergia, perché è quella sinergia, quel lavoro di gruppo, che ha persino di salvare la vita dell’anziano, che ha avuto la fortuna (nella sfortuna) di trovarsi al posto giusto al momento giusto.

Infine, la stessa T.E.A.R., la società che gestisce la Rsa minturnese, insieme alla Direzione della struttura, ha voluto ringraziare i propri infermieri che, prontamente, hanno salvato la vita all’anziano.

