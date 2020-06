Montalto: è bufera sulla proposta di intitolare una via a Bettino Craxi

Montalto – E’ polemica a Montalto sulla proposta che Forza Italia ha presentato al vicesindaco Benni: quella di intitolare a Bettino Craxi una via od una piazza del paese.

“Uno statista, un socialista e un grande uomo, che molto ha fatto per l’Italia e la sua immagine nel mondo. Ci auguriamo che l’Amministrazione sposi questa nostra proposta per un grande uomo della storia del nostro Paese” afferma il Circolo di FI di Montalto di Castro e Pescia Romana.

La notizia ha destato subito la reazione del consigliere comunale M5stelle Francesco Corniglia: “Siamo assolutamente contrari all’iniziativa perché per noi vale la storia. La storia dice che B. Craxi, uno dei politici simbolo della prima repubblica aveva collezionato due condanne definitive, una per 5 anni e 6 mesi per corruzione nel caso Eni-Sai e 4 anni e 6 mesi per i finanziamenti illeciti della Metropolitana Milanese. E sempre la storia dice che morì latitante ad Hammamet in Tunisia sottraendosi alla pena detentiva.

Se la maggioranza attualmente guidata dal vicesindaco Benni, rappresentante delle forze dell’ordine, recepisse questa richiesta e portasse in Consiglio Comunale questa proposta troverà la nostra assoluta opposizione, la stagione di Mani Pulite non è mai finita ed ora più che mai è necessario prendere le distanze da una politica corrotta e collusa rafforzando invece i principi fondamentali di legalità e onestà.

Ma dopo la revoca delle Commissioni Permanenti ci possiamo aspettare di tutto. Ci sono altre figure ben più meritevoli cui intitolare una via o piazza della nostra cittadina“.