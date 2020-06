Severini: “Non si può parlare di trasparenza se non vengono pubblicizzate le sedute del Consiglio”

Fiumicino – “Il Consiglio Comunale di domani si terrà a porte chiuse, ma viene garantita la diretta streaming. Peccato però che lo sappiano solo i consiglieri ai quali è arrivata la comunicazione“. Ad affermarlo in un comunicato è Roberto Severini, capogruppo della lista Civica Crescere Insieme.

“La convocazione del Consiglio (clicca qui per leggere la convocazione consiglio comunale di Fiumicino) e la possibilità di una diretta streaming non sono nemmeno accennate né sul sito del Comune, né sulle pagine social – sottolinea il Capogruppo -. L’amministrazione comunale è in teoria tenuta a comunicare quando si terranno le sedute, ma a meno di 12 ore dal Consiglio solo i consiglieri . come detto – sono a conoscenza di questi fatti”.

“Come fanno i cittadini a sapere su quale canale vedere lo streaming? Come fanno ad organizzarsi?

Abbiamo davanti – conclude Severini – l’ennesima pseudo-trasparenza di un’amministrazione comunale che si fa garante della visibilità di una seduta che non è, però, pubblicizzata da nessuna parte“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino