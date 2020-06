Fiumicino – Momenti di paura a Parco Leonardo, dove è divampato un incendio di sterpaglia a ridosso di via Portuense. Ancora sconosciute le cause, ma nessun danno ad abitazioni private né a strutture pubbliche. Per ora, una grande quantità di fumo sull’autostrada A91, Roma-Fiumicino.

Tempestivo l’intervento della Protezione Civile di Fiumicino, Associazione Nuovo Domani, che sta domando l’incendio con tre unità e un’ autobotte. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Fiumicino.

Foto 3 di 4







Notizia in aggiornamento…

