SuperEnalotto, la fortuna bacia Latina e Terracina: centrati due “5” da oltre 20mila euro

La provincia di Latina si prende la rivincita dopo l’ultimo appuntamento del SuperEnalotto. Il concorso di sabato 13 giugno ha portato ben due “5” nella zona, ognuno da 20.874,74 euro: il primo, riporta Agipronews, è stato centrato nel capoluogo, precisamente nella tabaccheria di via Gionchetto 20.

Il secondo è invece andato a Terracina, in questo caso nella tabaccheria di Antonella Massarella in via Traiano 49. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 51 milioni di euro. Il “6” è arrivato l’ultima volta il 28 gennaio scorso, con i 67 milioni andati ad Arcola (La Spezia), mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.

(Il Faro online)