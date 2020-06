Vis Artena, arrivo di Perrotti in panchina. Confermato Paolacci

Artena – Sta costruendo il puzzle per la prossima stagione la Vis Artena. E’ arrivato Fabrizio Perrotti per la guida della prima squadra. L’ex allenatore del Trastevere ha firmato un accordo per l’anno calcistico 2020/2021.

Un acquisto di prestigio per un mister che vanta tanta esperienza, sia come giocatore che come allenatore: “Contento di aver firmato con la Vis Artena – ha detto Perrotti, come indica la nota della società via Facebook – cercheremo di fare un campionato importante – ha proseguito – qui ci sono i presupposti per poter far bene. Lavorando con persone serie si possono ottenere questi risultati“.

Soddisfatta la Vis Artena. Lo lascia capire nel comunicato diffuso: “Dal Patron Sergio Di Cori e dall’intera famiglia rossoverde un caloroso benvenuto”.

Ma non è terminato il mercato della squadra rossoverde. C’è anche qualcuno che non se ne andrà dalle fila del team di Perrotti. Marco Paolacci è stato confermato. Il Capitano resterà ancora con il team di cui è diventato il simbolo. Difensore al centro della retroguardia vestirà ancora per un anno la divisa della Vis. La scorsa stagione ha collezionato 24 presenze e quattro gol, almeno fino a quando il covid-19 ha costretto la Serie D a fermarsi: “Sono felice perché era quello che volevo: fortemente restare ad Artena”. Ha detto Paolacci, come riporta la società nel comunicato ufficiale – è bastato un attimo – ha proseguito – grazie alla dimostrazione di fiducia nei miei confronti da parte della società, a partire dal Patron Di Cori con il presidente Alfredo Bucci, del direttore generale Cristian Calabrese e del responsabile dell’area tecnica Tommaso Maurizi. Qui ad Artena ho trovato un ambiente familiare dove mi sono trovato veramente bene”.

Intanto che si controlla quotidianamente la curva dei contagi, sperando che la situazione diventi sempre migliore, Paolacci lancia il cuore oltre l’ostacolo e parla del prossimo campionato: “Voglio continuare a divertirmi come ho fatto in tutti questi anni. Spero di farlo il più a lungo possibile. Sono felice di poter indossare ancora questa maglia”. E sottolinea: “La mia promessa: darò il massimo come ho sempre fatto. In questi mesi a casa ho continuato ad allenarmi, per quanto possibile. Stare lontano dal campo, dal pallone, dai compagni è stato difficile. Speriamo di riprovare al più presto queste sensazioni”.

Parlando del suo nuovo allenatore, Paolacci ha aggiunto: “Sono molto contento dell’arrivo di mister Fabrizio Perotti. E’ una persona che stimo molto. Ha fatto sempre bene ovunque è stato. Sono felice di poter lavorare con lui, finalmente. Sono anni che ci inseguiamo; mi ha cercato diverse volte ma per un motivo o per l’altro non abbiamo mai lavorato insieme. Finalmente c’è questa possibilità, speriamo di fare bene”.

(Il Faro on line)(foto@VisArtena)