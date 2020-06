“Ancora niente proroghe per la scadenza dell’Imu”, l’affondo della Lega Formia

Formia – “Ancora niente proroghe per la scadenza dell’Imu! Il Governo centrale dorme e l’amministrazione comunale di Formia vive su Marte”. È l’affondo che Antonio Di Rocco, capogruppo della Lega Formia, fa nei confronti dell’amministrazione targata Villa.

“Entro il 16 giugno – sottolinea Di Rocco -, 25 milioni di proprietari italiani di seconde case dovranno pagare l’Imu, mentre le casse dello Stato si preparano a ricevere oltre 10 miliardi dalla prima rata dell’imposta sugli immobili. Il tutto, nonostante il rinvio della scadenza, la sua riduzione o l’esenzione di alcune categorie siano state da più parti richieste a gran voce a causa delle difficoltà generate dall’emergenza coronavirus.

A questo proposito, la risoluzione 5/DF dell’8 giugno 2020 del Mef ha chiarito che esiste la possibilità, per i Comuni, di differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza. Il limite di applicazione della proroga è che il Comune può disporla solo per quanto riguarda la quota Imu di propria competenza, mentre non viene rinviata la scadenza per quello che riguarda il pagamento dell’acconto sugli immobili di categoria catastale D. Il Mef ha inoltre escluso la possibilità di prevedere la disapplicazione totale delle sanzioni per chi paga in ritardo”.

E ancora, sottolinea Di Rocco: “Il Comune di Formia che, quindi, in effetti, poteva differire la scadenza dell’Imu del 16 giugno, essendo consapevole delle difficoltà dei cittadini, delle fortissime criticità dell’Inps (e in particolare di quella di Latina) che non ha ancora provveduto al pagamento delle casse integrazioni, che tipo di aiuto offre ai propri cittadini? Nessuno!! Eppure bastava una proroga di un paio di mesi…

A questo punto non ci resta che pensare che per l’amministrazione Villa o va tutto bene e non vede le difficoltà quotidiane ormai anche della “classe media”, oppure dorme di un sonno profondo e facciamo bene a dichiarare che è, ormai, totalmente e colpevolmente chiusa a palazzo, non sapendo più cosa raccontare visti i tanti, piccoli (manutenzione ordinaria) e grandi (viabilità), problemi della città tutti irrisolti”.

Poi Di Rocco prosegue: “A tutto ciò va aggiunto che sono settimane che stiamo chiedendo di convocare la commissione bilancio per decidere come spendere i “famosi” 600.000 € del fondo emergenza Covid stanziato, non senza polemiche, con il bilancio di previsione. Un fondo è stato presentato per aiutare cittadini ed attività economiche in difficoltà.

Sappiamo dai colleghi di maggioranza di riunioni ad oltranza con le più fantasiosi proposte ma, nulla di fatto, ad oggi. Non vorremmo – conclude la nota – che con la scusa del fine emergenza qualcuno si senta autorizzato a sperperare soldi pubblici con eventi e pubblicità fasulle, come fatto gli anni scorsi che hanno portato benefici zero in città. Il bazooka di liquidità promesso del Presidente del Consiglio Conte si è dimostrato scarico e l’amministrazione Villa ci ha messo il suo, non prorogando le scadenze tributarie!”

