Anzio diventa Covid-free: guariti tutti i positivi in città

Anzio – “Nella giornata di oggi si registra la guarigione degli ultimi tre cittadini positivi al coronavirus. Al momento, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, non ci sono casi positivi al Covid-19 nella Città di Anzio“. A darne comunicazione il Sindaco di Anzio Candido De Angelis, attraverso una nota stampa.

