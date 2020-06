Esami di Maturità sicuri: da Poste italiane 19mila mascherine a dieci Istituti del X Municipio

Ostia – In vista dalla prova di maturità di domani Poste Italiane ha consegnato per conto della Protezione Civile 19mila dispositivi di protezione individuale per tutti gli studenti e i docenti, di 10 Istituti scolastici del X Municipio, per svolgere gli esami in totale sicurezza.

Coinvolti tra Acilia, Ostia Lido e Casalpalocco, gli istituti di Istruzione Superiore: “Giulio Verne”, il Liceo Ginnasio “Anco Marzio”, il Liceo Scientifico “Antonio Labriola”, Liceo Scientifico “Federigo Enriques”, l’Istituto di istruzione Superiore “Carlo Urbani”, il Liceo Scientifico e Ginnasio “Democrito”, Istituto d’Istruzione “Giovanni Paolo II”, il Liceo artistico “Ugo Foscolo”, Istituto tecnico Commerciale e per il turismo “Paolo Toscanelli” e l’Istituto Tecnico Industriale e per Geometri “Michael Faraday”.

Le consegne che dovevano avvenire tutte entro oggi, direttamente presso gli Istituti del X Municipio, sono state già effettuate attraverso il network della società del gruppo SDA Express Courier.

Poste Italiane, che ha provveduto in toto alle attività di trasporto, stoccaggio e distribuzione dei dispositivi sanitari acquistati dalla struttura commissariale per la gestione dell’emergenza Covid-19, si è anche occupata del controllo della conformità delle mascherine e alla verifica del corretto imballaggio ed etichettatura delle confezioni, prima della consegna agli studenti, ai docenti e al personale di segreteria. Una procedura che ha garantito ulteriore sicurezza grazie alle soluzioni altamente tecnologiche di cui è provvista l’azienda.

