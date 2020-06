Fiumicino, centrodestra e liste civiche: “Nessuno sconto tasse per i cassintegrati, bocciata la nostra proposta”

Fiumicino – “Il centrosinistra ha bocciato il nostro ordine del giorno in cui chiedevamo una agevolazione della Tari, la tassa dei rifiuti, per i cassintegrati del nostro comune. I nostri concittadini quindi non solo dovranno solo subire l’assurdo ritardo dell’erogazione della Cig da parte di Inps e dello Stato ma non avranno diritto nemmeno a un piccolo aiuto da quest’amministrazione”.

E’ quanto si legge in una nota a firma di Federica Poggio, Vincenzo D’Intino (Lega-Salvini Premier), Mario Baccini (Cristiano Popolari), Stefano Costa (FdI), Alessio Coronas (Forza Italia), Roberto Severini (Crescere Insieme), diffusa a margine del Consiglio comunale svoltosi questa mattina.

“Non chiedevamo la luna, solo di dimostrare concretamente vicinanza a chi in questo periodo sta soffrendo una situazione oltremodo scandalosa per colpe non proprie. Parliamo di intere famiglie costrette a fare i conti con i centesimi per arrivare a fine mese che fra pochi giorni si troveranno pure costrette a pagare le tasse a causa di un’amministrazione scollata dalla realtà”, proseguono i rappresentati del centrodestra e delle liste civiche.

Che concludono: “E non possono bastare le scuse che sono state fornite in consiglio comunale. Con questo documento si cercava esclusivamente di sollecitare il sindaco a prendere in considerazione alcune soluzioni alternative per evitare che cittadini e famiglie, che hanno sempre pagato regolarmente i tributi, si ritrovino costrette a ‘evadere’ per necessità. Una situazione che invece non pare proprio interessare al sindaco, sempre pronto a partecipare a qualsiasi tipo di manifestazione per i diritti ma insensibile quando si tratta di difendere i propri cittadini e la propria città”.

