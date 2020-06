Fiumicino, informatizzazione di scuole e uffici: approvata la delibera in Consiglio

Fiumicino – “Siamo molto soddisfatti per l‘approvazione in Consiglio della delibera sull’informatizzazione di scuole, uffici e biblioteche del Comune, grazie anche all’installazione di wi-fi gratuito nelle strutture pubbliche”. Lo dichiara la capogruppo del Partito democratico Paola Magionesi.

“Abbiamo visto in questa fase di emergenza quanto sia importante superare il gap tecnologico nel nostro Paese – prosegue -. La didattica a distanza ad esempio ci ha mostrato come la dispersione scolastica sia un problema da non sottovalutare. Nessuno deve rimanere indietro”.

“Per questo il voto di questa delibera era fondamentale – conclude Magionesi -. Peccato che l’opposizione, ad eccezione del Movimento 5 Stelle, si sia assentata al momento della votazione”.

