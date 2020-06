Ardea – L’uccello fratino ha scelto il litorale rutulo per nidificare. La Foce dell’Incastro ormai è diventato un luogo molto frequentato da questa specie rara di uccello, che da diversi anni depone le sue uova sulle dune della spiaggia all’altezza del consorzio “Sabbie d’Oro”, a Tor San Lorenzo.

L’associazione Creature del Mare ha comunicato la notizia della schiusa delle uova, aggiungendo: “In vista dell’apertura delle spiagge del comune invitiamo a rispettare l’ordinanza per la tutela della specie protetta. Noi continueremo a vigilare”.

Nel tratto di arenile del Consorzio Sabbie d’oro “è vietato arrecare disturbo all’attività riproduttiva della specie fratino”, come riportato nell’Ordinanza comunale n.83 del 27 aprile 2020, ed è anche vietato “introdurre cani o animali da affezione, anche al guinzaglio; attraversare l’area con ciclomotori, motocicli o qualunque altro mezzo di locomozione a motore, fatta eccezione per i mezzi di pulizia della spiaggia; organizzare manifestazioni pubbliche o assembramenti di persone; danneggiare, calpestare o introdursi all’interno delle recinzioni disposte a difesa dei punti di nidificazione”.

Nonostante la presenza dell’uccello sia un segnale del buono stato di salute dell’ambiente e di una spiaggia ben conservata, non sembrano essere felici di questa notizia alcuni consorziati, che hanno visto il loro tratto di arenile restringersi per la protezione della specie. A lamentarsi sono diversi proprietari delle case interne al Consorzio, che devono sottostare alle limitazioni imposte dall’Ordinanza e che vedono ridotto lo spazio per ombrelloni e lettini.

“Durante i controlli della Capitaneria di Porto – dichiara una fonte interna al Consorzio a ilfaroonline.it – e dei responsabili delle Associazioni ambientaliste, spesso viene denunciata la rottura delle uova, che però non dipende dagli esseri umani; in questa zona ci sono molte cornacchie e gabbiani, che spesso mangiano le uova e attaccano il fratino. Anni fa fu condotta anche un’indagine per trovare l’artefice della scomparsa di questa specie rara, a seguito di uno spianamento del terreno effettuato con ruspe per pulire la spiaggia. Fu aperta un’inchiesta, ma non si giunse a una soluzione concreta”.

“Sono anni che abbiamo a che fare con questa faccenda. Il fratino nidifica nei dintorni della foce del fiume, non sull’arenile, dove non cresce un filo d’erba. La nostra preoccupazione è che la spiaggia venga ristretta ancora di più”.

