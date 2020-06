Palidoro, Sbraccia “chiama” Severini: “Siamo pronti a manifestare per la riapertura dell’ufficio Comunale”

Palidoro – “L’ufficio Comunale di Palidoro è ancora chiuso e, probabilmente, la riapertura non sarà prevista almeno fino a dicembre. Poco per volta le restrizioni stanno cadendo e siamo stufi di dover continuare a percorrere 30 km di distanza. Non ci sono più motivi per prolungare la chiusura“. Lo afferma in un comunicato Paolo Sbraccia, portavoce della lista civica Crescere Insieme.

“Pretendiamo l’immediata riapertura dell’ufficio Comunale, altrimenti saremo costretti a manifestare il nostro dissenso sotto la sede comunale.

Chiedo – conclude Sbraccia – l’interessamento di Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme, affinché presenti un’interrogazione comunale che porti questa protesta all’attenzione della maggioranza”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino