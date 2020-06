Raddoppio aeroporto di Fiumicino: nel piano dei trasporti rispunta la quarta pista

Fiumicino – “A pag. 22 delle slide presentate ieri dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti tra le opere previste da ItaliaVeloce, e in particolare tra quelle prioritarie si trova la seguente dicitura: ‘Sviluppo aeroporto di Fiumicino air side and land side: Costruzione di una nuova pista di volo (quarta) e adeguamento della capacità dei terminal coerentemente con le previsioni di crescita dei passeggeri’. È quanto si legge in un comunicato stampa del Comitato FuoriPista, in cui esprimono la loro contrarietà al raddoppio dell’aeroporto di Fiumicino.

“La Ministra Paola De Micheli ha presentato un lungo elenco di opere tra le quali la famigerata Quarta Pista di Fiumicino. Non ha tenuto conto delle posizioni ampiamente ribadite dei suoi stessi compagni di partito: il Sindaco Esterino Montino, che impegnato con tenacia nella difesa del territorio, sul No alla Quarta Pista ha vinto ben due campagne elettorali che lo hanno messo a capo dell’Amministrazione comunale di Fiumicino (cioè del Comune sul quale l’aeroporto insiste), e neppure la Ministra si è preoccupata di smentire quanto Nicola Zingaretti il suo Segretario di Partito, nonché Presidente della Regione Lazio (cioè della Regione dove insiste l’aeroporto), ha scritto nel Programma elettorale con il quale è stato eletto, anche lui, impegnato a garantire uno sviluppo aeroportuale entro il sedime attuale”.

“Inoltre, proprio dove si vorrebbe costruire la Quarta Pista esiste una Riserva Naturale Statale, istituita nel 1996 ben prima dei progetti di ampliamento, che quindi sono stati elaborati nonostante i vincoli esistenti. Proprio l’esistenza della Riserva costituisce l’ostacolo principale e la ragione della bocciatura della Commissione di Via a Quarta Pista e opere infrastrutturale al di fuori del sedime”.

Evidentemente al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sono convinti che i vincoli ambientali esistenti si possano ignorare, così come si possono ignorare le previsioni post Covid che danno in netta e prolungata discesa il traffico aereo a livello mondiale. La necessità della Quarta Pista è stata già ampiamente contestata visto che l’aeroporto di Fiumicino si attestava prima del Covid sui 40 milioni di pass/anno, con 3 piste, contro Heatrow che ne movimenta 70 milioni con 2 piste”.

“Alla faccia della sostenibilità, dell’ecologia, dell’inquinamento, della dichiarata ripartenza verso un diverso modello di sviluppo. Ci aspettiamo una reazione forte da parte di tutti coloro che ancora credono nello Stato, nelle regole non piegate alle logiche di parte, negli impegni assunti. In particolare ci aspettiamo che Nicola Zingaretti Presidente della Regione Lazio e Segretario del Partito Democratico, di cui dovrebbe far parte la Ministra De Micheli, e Esterino Montino, Sindaco della città di Fiumicino, coerentemente alle posizioni da loro già assunte, intervengano con forza contro la Quarta Pista e la facciano sparire dal piano ItaliaVeloce”.

Montino: “Ribadiamo il nostro secco no alla Quarta Pista”

“A Fiumicino servono infrastrutture strategiche, non la Quarta Pista” questo il commento del Sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che attraverso un comunicato stampa fa chiarezza sulla situazione attuale.

“Accolgo molto volentieri l’impegno votato dal Consiglio comunale – dichiara il Sindaco – di oggi in merito alle infrastrutture che devono essere realizzate sul nostro territorio. Io personalmente e la mia giunta ci faremo portavoce con il ministero delle Infrastrutture perché al piano ‘Italia Veloce’ vengano aggiunte le opere citate dalla mozione votata oggi”.

“Parliamo del tratto ferroviario da Roma all’aeroporto e alla Città di Fiumicino; del collegamento ferroviario tra Civitavecchia e l’aeroporto per connettere lo scalo crocieristico e quello aeroportuale che includa anche l’alta velocità; la realizzazione delle complanari viarie dalla Fiera di Roma a Fiumicino in modo da rafforzare e creare alternative funzionali a emergenze che si possono creare, come si creano, nel traffico tra la Capitale e l’aeroporto; il potenziamento di via dell’Aeroporto tra Ostia e lo scalo; l’avvio della costruzione del porto commerciale a Fiumicino; la realizzazione della monorotaia che colleghi i terminal e a Cargo City e a Fiumicino stessa”.

“Naturalmente – aggiunge il sindaco – ribadiremo il nostro secco no alla quarta pista dell’aeroporto. Una posizione nota da tempo e che non intendiamo modificare. La nostra città è la sede del più grande aeroporto d’Italia ed è alle porte della Capitale, questo non può essere ignorato e richiede interventi infrastrutturali adeguati, per altro già oggetto di diversi tavoli tecnici interistituzionali. Se l’Italia deve ripartire, deve farlo partendo dalle infrastrutture che sono cruciali per lo sviluppo, anche economico, delle città”.

“Appena le condizioni sanitarie lo permetteranno, magari a settembre – conclude il primo cittadino -, convocheremo un tavolo pubblico che coinvolga tutte le parti in causa, dal Governo alla Regione alla Città Metropolitana per affrontare questo tema. E lo prepareremo con un percorso condiviso. Ringrazio tutte le forze di maggioranza e di opposizione per aver proposto e votato il documento dimostrando coerenza con le posizioni già espresse in passato dal Consiglio comunale di Fiumicino”.

