Regione Lazio, Mattia (Pd): “Bene il Green Learning a 360° nelle scuole”

Regione Lazio – “La promozione nelle scuole di percorsi formativi di comunicazione ambientale Green Learning è indispensabile per instillare nelle nostre bambine e nei nostri bambini e nelle nostre ragazze e nei nostri ragazzi non solo una cultura, ma anche una coscienza rispetto alla gestione dei rifiuti urbani e alla diffusione di modelli virtuosi di smaltimento e di riutilizzo di tutte le tipologie di rifiuti.

Con la realizzazione della piattaforma “Green learning 360°“, grazie a uno stanziamento di circa 70 mila euro e al protocollo di intesa con ANCI Lazio, la Regione Lazio garantirà questa possibilità anche durante l’emergenza sanitaria, che potrebbe far perdurare il periodo di sospensione delle attività didattica in aula.

Gli insegnanti delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado potranno avvalersi di questo importante strumento di conoscenza e di educazione per lo svolgimento di percorsi di didattica, sia a distanza interattivi sia in presenza, per veicolare messaggi di fondamentale importanza, come, tra gli altri, la produzione di meno rifiuti e il riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti d’imballaggio, la promozione del riutilizzo e del riciclaggio rispetto allo smaltimento in discarica e all’incenerimento.

Tutte le questioni che riguardano il rispetto dell’ambiente, prima fra tutte quella relativa ai rifiuti, sono di carattere puramente “culturale” e devono pertanto essere somministrate già da bambini: formare individui responsabili ci permetterà di vivere in un mondo migliore”. Così, in una nota, Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione Formazione, Politiche giovanili, Diritto allo studio.

