Terracina e la ciclabile sospesa sulla scogliera: perso il finanziamento regionale

Terracina – A Terracina niente più passerella ciclabile che costeggia l’Appia antica all’uscita di Levante per meno di un chilometro. Ad annunciarlo, ieri, è stata proprio l’amministrazione targata Tintari, spiegando, come, la Regione abbia deciso di definanziare il progetto presentato dal Comune e denominato “Valorizzazione architettonica del Waterfront via Appia percorso ciclopedonale attrezzato”.

“Il progetto – spiegano dal Comune – era stato giudicato idoneo al finanziamento di 1,38 milioni di euro con una compartecipazione del Comune pari a 620mila euro. Negli scorsi mesi, si è cercato di rispettare lo stretto cronoprogramma previsto, ma il regime di restrizioni instauratosi a seguito dell’epidemia da coronavirus ha complicato ogni procedura e compromesso il rispetto dei tempi. La Regione Lazio ha giudicato, dunque, non accoglibili i chiarimenti e le ragioni del Comune e proceduto al definanziamento.

Malgrado la brutta notizia, occorre evidenziare la buona notizia del risparmio del contributo comunale. I 620mila euro di fondi propri destinati all’opera – concludono dal Comune – tornano nella disponibilità dell’ente terracinese e verranno subito investiti per la manutenzione delle piste ciclabili esistenti, per la sicurezza stradale e per l’acquisizione del progetto sulla pista ciclopedonale di levante che verrà ripresentato in occasione del medesimo bando ex Art. 41 l.r. 26/2007 che scadrà ad ottobre”.

La storia del finanziamento

Il progetto, presentato nel 2017, aveva conquistato la Pisana, che l’aveva ammesso tra i progetti da finanziare per il “Piano interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale.”

Poi, però, il progetto non venne più finanziato per esaurimento del fondo. A quell’epoca, il progetto sembrava destinato a entrare nel dimenticatoio… E, invece, a maggio del 2019 la Pisana sembrò finalmente pronta a vederlo realizzato. Non solo: su un totale di 2 milioni – almeno secondo il preventivo del 2017 –, quasi 1,4 sarebbero dovuti arrivare proprio dalla Regione.

I fondi regionali sarebbero “spuntati” grazie ai ribassi d’asta ottenuti dalle gare d’appalto. La restante cifra – circa 620mila euro – invece, sarebbe toccata – come confermato appena sopra dall’Ente – al Comune di Terracina.

Stando al progetto realizzato all’epoca dei fatti, una volta realizzata, la passerella avrebbe dovuto avere una visuale mozzafiato sulla città. Addirittura, nel progetto, si parlava di realizzarla con materiale ecosostenibile, in modo anche da rispettare l’ambiente circostante.

La passerella, come già detto, sarebbe stata lunga meno di un chilometro. Il suo inizio era previsto a Porta Napoletana – era previsto un hub con stalli di parcheggio per il rifornimento dei veicoli elettrici – e doveva proseguire seguendo l’Appia di Levante.

Ricordiamo, infine, che appena avuta notizia del finanziamento regionale, infine, il Comune di Terracina ha provveduto a inserire l’opera nel Piano Triennale delle Opere pubbliche (leggi qui).

