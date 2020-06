A Latina torna un barlume di speranza: chiuso il reparto Covid del Goretti

Latina – Un momento prima, a fine febbraio, eravamo tra le province meno colpite dal coronavirus. Nel giro di poco, l’incubo si è diffuso tra noi. I primi ricoveri, città che diventano cluster, Fondi addirittura “blindata” per provare a contenere quel contagio dilagante. I nostri cari che abbiamo perso e a cui a stento siamo riusciti a dire addio. I bambini chiusi dentro casa, che ci riempivano di domande, a cui, nemmeno noi “grandi” sapevamo rispondere.

Il coronavirus è stato questo. Un nemico invisibile che ci ha costretto a ridisegnare le nostre abitudini, che ci ha visti confusi di fronte a questa nuova quotidianità, che ha praticamente sgretolato quella precedente. Un nemico che ha visto protagonisti loro: medici, infermieri e il personale sanitario tutto che, per mesi, è stato sulla linea di fuoco, pronto a parare come poteva i colpi e salvare quante più vite possibili.

Ora, finalmente un piccolo raggio di sole sembra tornare a scaldare la terra pontina. Dalla fine del lockdown i contagi sono drasticamente calati, per lo più curati con l’isolamento domiciliare. Calati, fortunatamente, anche i decessi. Così un barlume di speranza ha raggiunto anche lui, uno dei luoghi simbolo che ci ha tenuti a galla durante questa pandemia: il Goretti di Latina.

Per questo ospedale in particolare ( tra quelli della provincia di Latina) sono stati mesi difficili. Con i reparti praticamente stravolti, con medici in pensione che sono tornati in corsia per dare il loro contributo, con Dpi che scarseggiavano e sembravano destinati a non arrivare mai. E con la notizia, ufficializzata poco tempo fa dalla stessa Asl, che in questo arco di tempo sono state circa le 50mila prestazioni “ordinarie” che ora andranno recuperate (leggi qui).

Ma lui, il Goretti, che ormai ci sembra familiare quasi come l’amico del cuore, ha resistito. Con la forza e la tenacia di chi vi lavora e ha messo in campo tutto il proprio coraggio per permetterci di ritornare a una parvenza di normalità che, oggi, sembra un passo più vicina: proprio all’ospedale di Latina, infatti, è stato chiuso il reparto Covid. Una decisione presa sulla scia dei dati incoraggianti registrati ultimamente: da quasi una settimana, infatti, non vi sono nuovi casi positivi in tutta la provincia.

Un barlume di speranza che ci illumina, come hanno ricordato sullo stesso gruppo del nosocomio, dove, sotto una foto che ritrae l’abbraccio di due colleghi, qualcuno ha scritto: “La consapevolezza della morte ci incoraggia a vivere”. Ma anche una speranza che ci ricorda quanto ci è costato arrivare a questo punto e che, per questo, bisognerà continuare a tenere alta la guardia.

