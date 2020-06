Anzio, Fare Verde chiede cestini per il lungomare

Anzio – “A seguito delle numerose richiese pervenuteci, abbiamo preso a cuore la doglianza dei cittadini e rappresentato al Comune di Anzio la necessità di un serio impegno per preservare il lungomare di Via Ardeatina”. Così in una nota il gruppo Fare Verde Anzio-Nettuno

“Così, abbiamo formalmente richiesto al Sig. Sindaco e alla Giunta, nelle persone degli Assessori competenti, anche di concerto con l’Azienda incaricata di svolgere il Servizio di Raccolta rifiuti, di installare specifici contenitori per la raccolta differenziata, mozziconi e altro, in numero sufficiente a garantire le esigenze di tutta la popolazione, residente e non.

La bellezza di quel tratto non deve essere sminuita da singolari inciviltà“.