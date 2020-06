Roma – Ben dieci associazioni si sono date appuntamento questa mattina in piazza di Montecitorio, riunite sotto l’hashtag #BambiniStrappati, per chiedere al Governo maggiori tutele per i più piccoli e per le famiglie. Tra le categorie più deboli da difendere, sono anche quelle che maggiormente hanno subito il danno psicologico dovuto ai tre mesi di lockdown.

Sotto l’obelisco, tra striscioni e bandiere, tutti muniti di mascherina e rispettando il distanziamento sociale, rappresentanti di “Ancore”, “Adiantum”, “Colibrì”, “Bimbi a casa”, “Vittime di violenze io no”, “Help and first”, “Nonni e nonne”, “Figli negati”, “Messina magazin” e “Famiglia giustizia sociale”.

In piazza, in mezzo ai manifestanti, anche l’onorevole Alessandro Pagano, della Lega, che nel rispondere alle domande della piazza sottolinea come oggi “anche in Italia sia presente una cultura della morte che calpesta i diritti dei bambini fin dal grembo materno. Questo Governo ignora i piccoli e l’abbiamo visto anche durante la quarantena obbligatoria”.

“Dopo quello che è accaduto a Bibbiano, oggi più che mai è necessario che tutte le Istituzioni si rendano conto di quanto siano fragili i bambini e per questo devono essere maggiormente tutelati – gli fa eco Sara De Ceglie, organizzatrice dell’evento -. Siamo qui, in questa piazza, per combattere per il sorriso dei nostri figli, che proprio a Bibbiano ci sono stati violentemente strappati. E continueremo a combattere senza sosta finché non avremo la certezza che sono davvero al sicuro“.

Una sicurezza che, per i manifestanti, non c’è stata, come sottolineato dall’onorevole Pagano, nemmeno durante la quarantena. Le misure adottate dallo Stato per evitare l’aumento di contagi del Covid-19, infatti, fa notare Maricetta Tirrito, presidente dell’associazione “Laboratorio una donna”, “hanno avuto un peso non indifferente sui bambini. Ci sono stati minori che per mesi non hanno potuto vedere i genitori e che per settimane sono stati obbligati a rimanere chiusi in casa. Nessuno si è interessato a loro”.

“E l’attenzione verso i minori da parte di questo Governo non c’è mai stata viste le politiche adottate fino ad oggi. Per questo tutti insieme – prosegue Tirrito – abbiamo ribadito la necessità di adottare provvedimenti concreti affinché gli affidi dei minori siano gestiti in modo trasparente. Ma soprattutto servono maggiori tutele per i bambini, che vanno protetti fin dal grembo materno. Abbiamo fatto sentire la nostra voce davanti al Parlamento ma né il ministro per la Famiglia Bonetti, né il Presidente della Camera, Roberto Fico, hanno voluto ricevere una nostra delegazione”.

A margine della protesta, il senatore e segretario della Lega, Matteo Salvini, ha assicurato ai manifestanti l’impegno da parte sua e del suo partito affinché vengano portate sui tavoli del dibattito parlamentare le richieste dei cittadini.

