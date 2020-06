Roma – Domenica 14 giungo il 31enne romano Boris Capasso è stato protagonista della trasmissione di Rai1 “Soliti Ignoti” condotta da Amadeus, che dopo lo stop per il Coronavirus, è ritornato da qualche settimana con le nuove puntate in una versione speciale: i concorrenti questa volta sono dei Vip e il montepremi che riescono a conquistare qualora dovessero vincere, è devoluto in beneficenza alla Caritas di Roma per offrire un aiuto all’ulteriore disagio causato dalla Pandemia.

Nel corso della puntata Capasso ha svolto il ruolo di una delle 8 identità nascoste: “Sono stato contattato dalla produzione per partecipare in veste di Organizzatore di tornei sportivi – spiega Capasso – in quanto facente parte di una Associazione Culturale Sportiva di Roma, che organizza tornei di calcio a5, basket, pallavolo, tennis”. Il concorrente Vip è stato l’attore, conduttore e regista Pino Strabioli, che è riuscito a indovinare l’identità di Boris associandola al ruolo di Organizzatore di Tornei.

“In caso di vincita, tutto il montepremi è devoluto alla Critas”, spiega Capasso raccontando la sua esperienza in una versione solidale dello storico programma di Rai1 che vuole restare vicino a chi ne ha bisogno in un momento pieno di criticità come quello che stiamo attraversando.

Capasso è stato protagonista anche della fase finale del gioco: quella di maggior attrazione e adrenalina, in cui il concorrente deve indovinare chi, tra le 8 identità, abbia un legame di parentela con il nuovo personaggio entrato in scena. Il parente misterioso è stata una signora di 58 anni, madre di uno degli 8 ignoti e l’attore Strabioli ha ritenuto che fosse proprio Boris il figlio della donna.

Purtroppo Strabioli non è riuscito ad indovinare, ma la donazione alla Critas resta un forte gesto solidale. Intrattenimento e beneficenza. Questo lo spirito delle nuove puntate dei “Soliti Ignoti”.

