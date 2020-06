Cinema, Leodori: “Legge da 62 milioni a un settore dell’eccellenza italiana”

Regione Lazio – “Con la legge di riordino sulle attività cinematografiche e audiovisive approvata dal Consiglio regionale, il Lazio investe nell’industria dell’audiovisivo, pilastro dell’economia regionale e di crescita culturale”. Lo scrive sulla sua Pagina Facebook il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori.

“Con oltre 62 milioni di euro, tra fondi regionali e comunitari, per il triennio 2020-2022 – spiega Leodori – diamo valore alle produzioni cinematografiche e scommettiamo, anche e soprattutto in una fase economica complessa come quella che stiamo attraversando, su un settore culturale di qualità, per incentivare l’occupazione e la riapertura, recupero e rigenerazione delle sale cinematografiche. La legge – conclude Leodori – detta nuove definizioni e discipline di interventi, a seguito della nuova normativa nazionale in materia”.

Marta Bonafoni, capogruppo della lista civica Zingaretti, commenta l’intervento: “Obiettivo della proposta regionale approvata oggi è quello di riconoscere e promuovere le attività cinematografiche e audiovisive come manifestazione dell’espressione artistica a sostegno e a fondamento della cultura, dell’economia e della socialità.

Interventi promossi per supportare una tradizione e una storia come quella del cinema per operare una semplificazione della materia, per sostenere le produzioni cinematografiche e audiovisive e promuovere le attività. L’emergenza sanitaria ed economia scatenata da Covid-19 ha colpito duramente il settore cinematografico e della cultura in generale e fin da subito abbiamo risposto attraverso interventi per supportare il comparto e soprattutto i circa dodicimila lavoratori occupati nel cinema e nell’audiovisivo nel nostro territorio.

Qualità, formazione e multidisciplinarietà sono risposte necessarie, per risollevarsi dopo mesi di difficoltà che confermano l’impegno della Regione Lazio circa la produzione, l’innovazione e la sperimentazione”.

