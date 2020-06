Civitavecchia, il Sindaco: “Tolleranza zero per chi assalta i giochi dei bimbi al parco”

Civitavecchia – “Abbiamo riaperto da pochi giorni, non senza uno sforzo amministrativo doppio legato alla emergenza Covid-19. Eppure già ci arrivano segnalazioni circa una specie di ‘assalto’ ai giochi per bimbi del parco Flavio Gagliardini da parte di chi bimbo non lo è più, ma che deve evidentemente ancora trovare un adeguato livello di maturità”. A dichiararlo è il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, all’indomani delle proteste comparse sui social.

“La tolleranza – continua il Sindaco – non può che essere zero. Individueremo attraverso le immagini i responsabili e li sanzioneremo come è giusto che sia”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia