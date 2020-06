Fiumicino, centrodestra e liste civiche contro il piano Tari del Comune

Fiumicino – “Volevamo dar voce a tutti quei cittadini dimenticati, agli imprenditori, alle partite iva che si devono riorganizzare dopo questa emergenza sanitaria, così abbiamo proposto un piano per sostenere i bisogni dei cittadini anche attraverso le imposte”.

Lo dichiarano i capigruppo di centrodestra e delle liste civiche di Fiumicino in merito al piano previsto dal Comune (leggi qui) che, secondo i capigruppo dell’opposizione, non tiene conto delle necessità dei cittadini per la ripresa economica e sociale del territorio.

“Riscontriamo da parte del Comune un’insufficiente sensibilità nei confronti della cittadinanza anche attraverso l’imposizione della Tari in questo periodo post emergenza e questo dice che l’Amministrazione Montino alimenta i desideri senza soddisfare i bisogni.

A settembre, quando verrà a mancare la copertura degli ammortizzatori sociali e il lavoro stagionale sarà finito, il dato della disoccupazione diventerà un’emergenza ingestibile“.

