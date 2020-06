Fiumicino, il 24 giugno riapre al pubblico lo sportello del Lavoro di Umana

Fiumicino – “Mercoledì 24 giugno riaprirà lo sportello del Lavoro Umana al pubblico, con le dovute precauzioni sanitarie dettate dalle linee guida del Ministero”. Lo afferma l’Assessore al Lavoro Anna Maria Anselmi.

“Sarà attivo tutti i mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, esclusivamente su appuntamento preso via mail. La nostra attenzione al lavoro è massima – spiega – soprattutto in questo periodo. Le incertezze occupazionali derivanti dalla crisi Covid hanno reso, ancor di più, necessario un orientamento e un’agevolazione di un percorso autonomo ed attivo da parte del cittadino.

Le dottoresse dello sportello Umana, Psicologhe del lavoro, assisteranno i cittadini nella realizzazione di un proprio curriculum vitae, la preparazione a colloqui di lavoro con simulazioni o insegnando loro un miglior utilizzo dei canali più efficaci di ricerca”.

“Lo Sportello – conclude Anselmi – è un ottimo strumento per far incontrare domanda ed offerta. Per maggiori informazioni e per appuntamenti: sportello.fiumicino@umana.it”.

