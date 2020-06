Fiumicino, il cimitero di via Portuense chiuso il 18 e il 19 giugno

Fiumicino – “Si informa che nei giorni 18 e 19 giugno il cimitero comunale di via Portuense resterà chiuso per consentire il completamento della messa in sicurezza delle alberature che si trovano al suo interno”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Comune di Fiumicino.

Che precisa: “L’intervento si è rese necessario dopo la verifica da parte dell’agronomo comunale che ha riscontrato la necessità di procedere alla potatura di cinque esemplari di Pinus Pinea”.

“Il completamento della messa in sicurezza delle alberature, già in gran parte effettuata durante la chiusura del Cimitero legata all’emergenza Covid – spiega l’assessore all’Ambiente Roberto Cini – sarà effettuato dalla nuova ditta che si è aggiudicata l’appalto per il pronto intervento“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino