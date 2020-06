Il Papa ai pescatori: “Grazie per aver assicurato il cibo anche durante il lockdown”

Città del Vaticano – Un sentito “grazie” arriva da Papa Francesco ai lavoratori del mare e ai pescatori, tra le categorie più a rischio contagio da Covid-19, che durante i mesi di lockdown hanno continuato ad assicurare “cibo e altri generi di prima necessità” alla “grande famiglia umana”. In un videomessaggio, il Pontefice assicura a tutti i pescatori la sua preghiera e la sua benedizione, affidando ciascuno alla protezione di Maria Stella Maris. Di seguito il testo completo del videomessaggio.

Cari fratelli e sorelle,

questi sono tempi difficili per il mondo, perché abbiamo a che fare con le sofferenze causate dal coronavirus. Il vostro lavoro da marittimi e pescatori è diventato ancora più importante, per assicurare alla grande famiglia umana cibo e altri generi di prima necessità. Di questo, noi vi siamo riconoscenti. Anche perché siete una categoria molto esposta.

Negli ultimi mesi la vostra vita e il vostro lavoro sono notevolmente cambiati e avete affrontato – e ancora affrontate – tanti sacrifici, lunghi periodi di lontananza a bordo delle navi senza poter scendere a terra. La lontananza dai familiari, dagli amici e dal proprio Paese, la paura del contagio, tutti questi elementi sono un peso faticoso da portare, ora più che mai.

Vorrei dirvi: sappiate che non siete soli e non siete dimenticati. Il vostro lavoro in mare vi tiene spesso lontani, ma voi siete presenti nelle mie preghiere e nei miei pensieri, così come in quelli dei cappellani e dei volontari della “Stella Maris”.

Il Vangelo stesso ce lo fa ricordare, quando ci parla di Gesù con i suoi primi discepoli, che erano tutti pescatori, come voi. Oggi desidero mandarvi un messaggio e una preghiera di speranza, una preghiera di conforto e di consolazione contro ogni avversità e nello stesso tempo incoraggio tutti quelli che lavorano con voi nella pastorale della gente di mare.

Il Signore benedica ognuno di voi, benedica il vostro lavoro e le vostre famiglie; e la Vergine Maria, Stella del Mare, vi protegga sempre. Anch’io vi benedico e prego per voi. E voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie!

(Il Faro online) Foto © Vatican Media