Lavori di Acea a Civitavecchia, il 18 giugno diversi quartieri a rischio senza acqua

Civitavecchia – Il Gestore del Servizio Idrico di Civitavecchia, Acea Ato2 s.p.a. rende noto che, per consentire interventi di manutenzione straordinaria su importanti condotte, urgenti e improcrastinabili, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone dei Comuni di Civitavecchia e Tolfa.

Di conseguenza dalle ore 6.00 alle ore 23.30 di giovedì 18 giugno 2020 si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’acqua alle utenze ricadenti nelle seguenti zone di Civitavecchia:

Zona S.Liborio;

Zona Campo dell’Oro;

Zona Boccelle;

Via Don Mandolini;

Zona S.Gordiano;

Via del Casaletto Rosso alta;

Via Terme di Traiano alta fino all’intersezione con Via dell’Immacolata;

Zona Cisterna Faro fino all’intersezione con Strada Mediana;

Via Bandita delle Mortelle.

Potranno essere interessate dalla sospensione idrica anche zone limitrofe alle citate. Per limitare i disagi ai cittadini, dalle ore 6.00 alle ore 23.30 di giovedì 18 giugno 2020, Acea Ato2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti vie:

– Via dell’Orto di Santa Maria – fronte Supermercato EMI;

– Via del Casaletto Rosso angolo Via dei Frassini;

– Via Guastatori del Genio fronte civ.85 (vicino fermata autobus).

Per casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde Acea 800 130 335.

Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.