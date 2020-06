Rilancio economico, turismo e approvvigionamento idrico: se ne parla oggi nell’intervista alla Sindaca di Formia

Formia – A due anni dal mandato amministrativo, la sindaca di Formia, Paola Villa e la sua maggioranza si trovano a rivedere una programmazione politica e il bilancio economico del Comune stravolti in gran parte dall’emergenza sanitaria.

“L’approvvigionamento idrico della Città, rappresenta senz’altro – afferma la Sindaca – una priorità già sul tavolo della giunta. Un problema con tante criticità: la dispersione dovuta alle perdite delle condutture; il conseguente aumento dei costi delle bollette; la qualità dell’acqua; la gestione delle fonti e delle sorgenti e, non ultimo, il rapporto tra l’Amministrazione e la rete dei Comuni del sud Pontino con il gestore Acqua Latina”.

All’ordine del giorno anche il rilancio economico del territorio e le conseguenze dell’emergenza Covid. “Abbiamo approntato – dichiara Paola Villa – un piano spiagge libere da 200,000 euro; stiamo lavorando ad una strategia per il rilancio del turismo, non solo di prossimità ma che favorisca anche la venuta dei turisti stranieri”.

“A questo proposito – continua la Sindaca – stiamo sviluppando anche il turismo sportivo, in particolare, quello proveniente dall’Australia, dalla Svezia e dal Nord America, in considerazione del fatto che Formia fa parte del circuito internazionale di Kite Surf e Wind Surf.

Questi temi e il bilancio economico post Covid saranno al centro della nuova tappa nel sud pontino, della trasmissione “Ponte di Comando”, con cui “Il Faro online” sta incontrando gli amministratori delle Città della costa laziale.

Protagonista della puntata del 17 giugno, che andrà in onda a partire dalle ore 18:00 e che si potrà seguire in diretta sui canali social e You Tube del “Faro” e in differita sugli stessi canali e sulla home page della testata, sarà Paola Villa, sindaca di Formia.

Ma saranno tanti e diversi gli argomenti che verranno affrontati nel corso del programma, condotto dal direttore responsabile Angelo Perfetti, con la partecipazione del sociologo e direttore editoriale Vincenzo Taurino, che daranno spazio anche alle domande del pubblico che seguirà in diretta la trasmissione.

Clicca qui per seguire la diretta dell’Edizione Speciale.

“Radio Faro Tv” è una nuova sfida, che si aggiunge alle molteplici iniziative che “Il Faro” ha messo in campo nell’ultimo anno per raccontare, dare voce ed essere al servizio delle comunità e delle città del Litorale Laziale.

Il Faro Online – Clicca qui per vedere le trasmissioni di “Ponte di Comando” e le Edizioni Speciali