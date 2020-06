We Run Together: prosegue l’asta sportiva contro il covid-19, con nuovi premi in palio

Roma – Ultime 24 ore per aggiudicarsi la bicicletta Specializeddonata da Peter Sagan a Papa Francesco, la maglia autografata da Francesco Totti, una giornata con il team di Luna Rossa e molti altri oggetti ed esperienze esclusive (leggi qui).

Giovedì 18 giugno, infatti, si concluderanno le aste dei primi dieci premi di “We Run Together – Supporting our Team”, l’iniziativa sportiva di solidarietà promossa da Atheltica Vaticana, Fiamme Gialle, “Cortile dei Gentili” e Fidal-Lazio.

Da lunedì 15 giugno è però disponibile sulla piattaforma www.charitystars.com un nuovo slot di oggetti ed esperienze, all’asta per i prossimi dieci giorni. Ogni settimana circa, infatti, per i prossimi due mesi, saranno svelati e pubblicati nuovi articoli, per dar modo a tutti gli appassionati sportivi di aggiudicarsi un ricordo indimenticabile, contribuendo a sostenere la lotta contro il covid-19 dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e della Fondazione Poliambulanza di Brescia.

GLI OGGETTI E LE ESPERIENZE ALL’ASTA FINO A GIOVEDÌ 18 GIUGNO

1.Bicicletta Specialized donata da Peter Sagan a Papa Francesco, personalizzata con i colori della Santa Sede e con la bandiera dell’Argentina e autografata dal Santo Padre;

2.Maglia Authentic dell’AS Roma autografata da Francesco Totti e personalizzata con la patch celebrativa della sua ultima gara;

3.Una giornata per due persone con il Team Luna Rossa Prada Pirelli a Cagliari, con briefing mattinale, debriefing pomeridiano, sessione di preparazione atletica in palestra, allenamento in mare dal tender e maglia del Team autografata da tutti gli atleti;

4.Scarponi da gara di Sofia Goggia autografati;

5.Fascia di Capitano autografata da Francesco Totti, Litied Edition 2016/17;

6.Cena a casa dei campioni di scherma Valerio Aspromonte e Carolina Erba;

7.Maglia che Alex Zanardi ha indossata alle Olimpiadi di Rio 2016, autografata dal campione;

8.Costume e cuffia autografati di Federica Pellegrini;

9.Cena con Filippo Tortu, dopo aver assistito ad un allenamento dell’atleta a Milano e body da gara autografato dal campione;

10.Cena per due persone in compagnia di Giuseppe e Carmine Abbagnale.

GLI OGGETTI E LE ESPERIENZE ALL’ASTA FINO A GIOVEDÌ 25 GIUGNO

1.Trono Papale personalizzato per Papa Francesco con la maglia dell’Italia e la maglia dell’Argentina;

2.Paratia dell’alettone posteriore della monoposto di Formula 1 Ferrari SF90, siglata 670, che ha vinto il Gran Premio di Monza 2019, autografata da Piero Ferrari;

3.Costume indossato e autografato di Tania Cagnotto;

4.Tuta di Bebe Vio indossata agli Europei 2016;

5.Cena per una persona con Antonio Rossi e tuta del kit dei Giochi Olimpici 1996 autografata;

6.Casco e jacket di Arianna Fontata autografati;

7.Allenamento in palestra e pranzo con Andrea Lo Cicero;

8.Allenamento e cena con Gianmarco Tamberi e canottiera e scarpa autografate;

9.Canottiera di Pietro Mennea indossata ai Campionati Mondiali universitari del 1975, visita allo studio di Pietro Mennea e cena con la moglie dell’atleta e i dirigenti di Fidal, Athletica Vaticana, Fiamme Gialle e Cortile dei Gentili;

10.Mascherina Diabolik di Assunta Legnante.

Tutti coloro che desiderano contribuire alla raccolta fondi, pur non partecipando alle aste, potranno fare una donazione libera, sempre nella sezione dedicata a We Run Together sul sito www.charitystars.com. Partecipando alle aste o facendo una donazione libera si avrà la possibilità di essere sorteggiati per ricevere dei premi speciali, tra cui una maglietta di Athletica Vaticana autografata da Papa Francesco.

(foto@Colombo/Fidal)