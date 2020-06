Ardea, sull’asfalto pieno di buche compaiono le nuove strisce pedonali

Ardea – Nuovo look per Lungomare degli Ardeatini, dove sono iniziati i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. Rifatte le strisce pedonali e le linee che delimitano le corsie di marcia. Soddisfatti commercianti e residenti della zona, peccato però che la nuova segnaletica sia stata dipinta prima della sistemazione su un manto stradale non del tutto liscio.

La pavimentazione su cui brilla la nuova vernice bianca è infatti costellata di buche, in alcuni punti manca del tutto l’asfalto. Non solo: dopo i lavori fatti sull’impianto fognario durante l’inverno, la strada non è stata più riparata, nemmeno con il “tappetino”. La segnaletica orizzontale nuova avrà sicuramente la sua funzione ma non è chiaro il motivo per cui si è proceduto a ridipingere le strisce pedonali senza prima sistemare l’asfalto.

Insomma, il lungomare degli Ardeatini sembra essere la zona di Ardea più degradata, tra rifiuti abbandonate e discariche abusive a cielo aperto lungo tutto la strada (fino a ridosso dell’area del Castrum Inui). Senza contare la grande discarica all’interno del Serpentone, che spesso – soprattutto a tarda sera – viene data alle fiamme, provocando una nube tossica nociva non solo per i residenti delle ville circostanti (che continuamente fanno sentire la loro voce, stanchi di questo olezzo) ma per tutto l’ambiente.

E poi c’è la sabbia, trasportata dal vento sulla strada, compromettendo la viabilità e cancellando le strisce dei parcheggi, senza che nessuno intervenga per rimuoverla. Il decoro urbano è praticamente nullo sul lungomare ma le strisce pedonali sono nuove.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea