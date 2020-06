Arriva “Io”, l’app gratuita per usufruire del bonus vacanze: ecco come funziona

Arriva l’app per poter usufruire del bonus vacanze introdotto dal decreto Rilancio (leggi qui). L’applicazione, che potrà essere scaricata gratuitamente dagli store di Apple e Google, consentirà, al momento del pagamento nella struttura ricettiva, di verificare se il turista abbia diritto o meno allo sconto.

“Io”: è questo il nome dell’app che permetterà ai cittadini di tornare ad essere turisti. Come stabilito dal provvedimento firmato da Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, per erogare il bonus l’esercente dovrà effettuare un verifica al momento del pagamento: l’albergatore dovrà accedere all’area riservata del sito delle Entrate, inserire il Qr-Code contenuto nell’app e attendere il via libera con lo sconto da applicare.

In caso di esito positivo, l’esercente potrà usare il credito dal giorno successivo. Ma va ricordato che il bonus vacanze è riservato solo a chi dispone di un Isee non superiore ai 40mila euro.

Per utilizzare l’app “Io” bisogna – come si legge su Adnkronos – accedere con lo Spid, il sistema di identità digitale o con la carta d’identità elettronica. Il codice Qr, generato scegliendo il bonus nella sezione “Pagamenti”, verrà attribuito ad un nucleo familiare. Inoltre, con la funzione “Condividi” l’applicazione crea una copia del codice che può essere inoltrata agli altri componenti della famiglia che non hanno accesso all’app. L’utilizzo dello sconto resta vincolato ad un unico soggiorno presso stessa struttura alberghiera.

