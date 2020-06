Autostrada Roma- Latina, Fazzone: “Il Governo nomini un commissario prima che sia troppo tardi”

Latina – In terra pontina si torna a parlare della possibile autostrada che collegherà la Caput Mundi alla città di Latina (più la bretella Cisterna – Valmontone). A tornare sull’argomento, questa volta, è il senatore, nonché coordinatore di Forza Italia Lazio, Claudio Fazzone.

“Occorrono – sottolinea Fazzone – interventi concreti del governo per le infrastrutture del Lazio, a partire dalla realizzazione del Corridoio intermodale Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone. Stiamo parlando di un’infrastruttura dal grande impatto per l’economia del Lazio, basta ricordare i numeri che ne delineano le dimensioni.

Il costo totale è di 2,728 miliardi di euro e ha già ottenuto la piena disponibilità di un finanziamento statale di 980 milioni, mentre il progetto si compone di ben tre tratte per complessivi 186 chilometri: Roma A12 – Tor de’ Cenci (16 km); Tor de’ Cenci–Latina Borgo Piave (52,3 km); Cisterna–Valmontone (31,5 km).

Per dare un’accelerazione all’iter per l’opera pubblica – prosegue Fazzone – chiedo all’esecutivo di nominare subito un commissario straordinario, anche in considerazione dell’ormai imminente scadenza del vincolo preordinato all’esproprio, prevista per ottobre 2020.

La reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio – conclude Fazzone – è strumento di fondamentale importanza per la realizzazione dell’opera: alla scadenza di tale vincolo non solo sorgerebbero ulteriori ostacoli, ma verrebbe meno definitivamente la possibilità dell’occupazione d’urgenza e sarebbero vanificati gli sforzi per realizzare l’opera”.

