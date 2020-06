Civitavecchia, Frascarelli: “Acea apra uno sportello fisico in città”

Civitavecchia – “Stiamo ricevendo innumerevoli reclami per tutta una serie di problemi legati ad Acea ai quali i cittadini non trovano risposta“, si legge in una nota diffusa dal consigliere comunale Giancarlo Frascarelli.

“Mi sono fatto portavoce di essi, su preciso mandato del sindaco Ernesto Tedesco, anch’egli sempre sul pezzo in particolare per questi disguidi – spiega Frascarelli -. Acea ci ha risposto che, in assenza di uno sportello presso il quale recarsi fisicamente, i cittadini possono rivolgersi al servizio di call center: ma noi abbiamo le prove certificate che questo servizio non funziona e non risolve i problemi degli utenti”.

“Chiarisco perciò pubblicamente che siamo pronti a mettere nelle disponibilità di Acea uffici perché il suo personale venga fisicamente a rispondere ai cittadini. In qualità di organo di controllo, abbiamo già richiesto all’azienda di adoperarsi immediatamente e siamo pronti a convocare i vertici affinché si metta fine a questo disservizio sul nostro territorio”, conclude Frascarelli.

