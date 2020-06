Fiumicino, i locali “invadono” le strade del centro: ecco come cambia la viabilità

Fiumicino – Al via da domani, venerdì 19 giugno, la sperimentazione delle nuove soluzioni per l’occupazione di suolo pubblico per gli esercizi commerciali di via Torre Clementina, Darsena (leggi qui) e Lungomare della Salute a Fiumicino, che durerà fino al 31 ottobre. Ad annunciarlo è il sindaco della città, Esterino Montino.

“Dopo gli accordi presi durante le riunioni operative in Comune – spiega il Sindaco – con gli esercenti e con gli assessori alle Attività produttive Flavia Calciolari e ai Lavori pubblici Angelo Caroccia, oltre alla comandante della Polizia Locale Franchini e al dirigente Galli, a partire dalle ore 8 di domani mattina verranno posizionati 250 new jersey in plastica che serviranno a delimitare le zone destinate all’occupazione di suolo pubblico di bar e ristoranti e i percorsi pedonali dalle aree adibite al transito dei veicoli. Lungo i tratti interessati sarà istituito il limite di 30 chilometri orari. La nuova soluzione deriva dalla necessità di andare incontro alle esigenze delle attività commerciali che hanno sofferto per la chiusura durante il lockdown e a cui ora vogliamo dare la possibilità di ampliare i loro spazi per poter mantenere le distanze di sicurezza tra i clienti”.

“Nel dettaglio su via di Torre Clementina, nel tratto che va dalla locomotiva alla passerella pedonale, bar e ristoranti amplieranno i loro spazi per i tavoli su tutto il marciapiede, mentre il passaggio pedonale sarà spostato sull’area attualmente occupata dai parcheggi sul lato destro della strada (in direzione di via del Canale) e su un pezzetto di carreggiata. Resteranno invece i parcheggi sul lato del fiume. Via della Spiaggia, tra Torre Clementina e via dei Settepagi, sarà pedonalizzata, mentre via delle Barche vedrà invertito il senso di marcia. In Darsena, viale Traiano sarà a senso unico in direzione lungomare tra via delle Gomene e via dei Dioscuri, la corsia che andava dal lungomare a via Giorgio Giorgis sarà invece pedonalizzata per consentire l’ampliamento di occupazione di suolo pubblico di bar e ristoranti”.

“Infine – conclude Montino – sul Lungomare saranno eliminati alcuni parcheggi a sinistra dove c’è stata espressa richiesta da parte di esercenti commerciali per l’ampliamento della propria attività”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino