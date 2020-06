Fondo progettazione enti locali, il Comune di Formia ottiene due finanziamenti

Formia – Fondo progettazione ente locali, il Comune di Formia ottiene due finanziamenti, richiesti per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli edifici scolastici e messa in sicurezza del Palazzo Comunale.

Il sindaco di Formia, Paola Villa, commenta: “Con Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 Giugno 2020, il Comune di Formia ha ottenuto due finanziamenti richiesti per la progettazione di “Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli edifici scolastici” e “Messa in sicurezza del Palazzo Comunale”.

Con delibera di Giunta n. 242 del 19 Agosto 2019 l’Amministrazione comunale ha deliberato la candidatura di accesso al fondo per la progettazione per opere destinate alla messa in sicurezza.

La richiesta – conclude il Sindaco – è stata integralmente accolta e l’Ente beneficerà di due distinti finanziamenti di 40mila euro, per un totale di 80mila euro. Finanziamenti che consentiranno di raggiungere un livello di progettazione per accedere a finanziamenti importanti da convogliare su edifici pubblici che necessitano di opere importanti e che si attendono da tempo”.

