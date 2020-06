Formia, la sindaca Villa: “Oltre 195 mila euro per le spiagge libere”

Formia – “Investire nel territorio”. Questo l’imperativo che la sindaca di Formia ospite della puntata di Ponte di Comando trasmessa in diretta da ilfaroonline.it, vuole mettere in atto per rilancio del turismo all’interno del Comune. “I soldi investiti per le spiagge libere sono stati per noi una guida”.

il Covid-19 ha deviato il percorso di valorizzazione del turismo già intrapreso da questa amministrazione comunale ma ha permesso di puntare sulle spiagge libere e di salvarle. “Seguire le prescrizioni dettate dalla Regione non è stato semplice – spiega la Sindaca – ma stiamo facendo di tutto per rendere fruibili le spiagge libere per chiunque voglia godersi il mare, senza dover necessariamente ricorrere alle prenotazioni in lidi privati”.

Questo è reso possibile grazie al piano di salvamento delle spiagge libere (leggi qui), che ha permesso di attrezzare gli arenili in maniera armonica con materiali ecocompatibili, garantendo i distanziamenti in moduli di 10 metri quadrati. Sono state disposte piazzole e piante che contraddistinguono i diversi lotti di spiaggia. Inoltre, il controllo del rispetto delle norme è stato affidato a degli steward formati appositamente per questo scopo.

“Con i 196.000 euro investiti su 7 chilometri e mezzo di spiagge libere, Formia può mettere in moto un circolo virtuoso – spiega la Sindaca -. Chi viene alla spiaggia libera fa economia di prossimità; i soldi vanno poi a cooperative ed associazioni di Formia, rimanendo così all’interno del territorio”.

Un piano di rilancio “efficace”, ma non privo di difficoltà nella realizzazione: “Dobbiamo convincere il turista a restare, senza andare subito a prendere il traghetto per le isole – sottolinea Villa –. Formia ha delle caratteristiche che la rendono unica. Il turista può scegliere Formia per il mare, la montagna e le sue bellezze storico-archeologiche. Per di più vantiamo un alto livello di turismo sportivo, grazie alla possibilità di fare surf, vela ed allenamenti di mountain bike e di arrampicata.”

“L’obiettivo è vendere il prodotto Riviera d’Ulisse, con tutte le attrazioni turistiche che possiamo offrire. – conclude la Sindaca – Una rete di tutti i comuni del Sud Pontino è in grado di competere con la Riviera Romagnola e la Riviera Salentina. Le risorse ci sono, ma bisogna cooperare per sfruttarle al meglio”.

