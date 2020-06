La decisione del Papa: Ruzza è il nuovo vescovo della diocesi di Civitavecchia-Tarquinia

Civitavecchia – Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, presentata da S.E. Rev.ma Mons. Luigi Marrucci, nominando a capo della stessa diocesi S.E. Mons. Gianrico Ruzza, trasferito dalla sede titolare di Subaugusta e dall’Ufficio di Ausiliare di Roma.

Lo rende noto il bollettino odierno diffuso dalla Sala Stampa della Santa Sede. Ruzza è nato il 14 febbraio 1963 a Lugnano in Teverina, in diocesi e provincia di Roma. Compiuti gli studi presso il Seminario Romano Maggiore è stato ordinato il 16 maggio 1987 per la Diocesi di Roma.

Dopo l’ordinazione ha conseguito la Licenza in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Gregoriana. Quanto agli incarichi svolti, è stato Assistente e poi Vicerettore del Pontificio Seminario Romano Maggiore; Rettore della Chiesa Rettoria di Santa Cecilia in Trastevere e poi della Chiesa annessa di San Lorenzo de’ Speziali in Miranda; Amministratore Parrocchiale di San Pio X; Parroco di San Roberto Bellarmino.

È stato inoltre Direttore dell’Ufficio Clero del Vicariato, Assistente Ecclesiastico dell’apostolato accademico Salvatoriano, Segretario del Consiglio Pastorale Diocesano, Prefetto della Prefettura VI, Presidente dell’Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero delle Diocesi di Roma ed Ostia, Membro del Collegio dei Consultori.

Nominato Vescovo titolare di Subaugusta l’8 aprile 2016, ha ricevuto l’ordinazione episcopale l’11 giugno successivo. Tra gli altri incarichi, ha svolto il ministero episcopale in Roma dapprima come Vescovo Ausiliare per il settore centro (2016-2019), ricoprendo anche l’ufficio di Prelato Segretario del Vicariato di Roma (2017-2019). Dal 2019 è Vescovo Ausiliare per il settore sud.

(Il Faro online)